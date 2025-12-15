РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар чуть подешевел к тенге на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге. Официальный курс Национального банка на 15 декабря установлен на уровне 522,38 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 516,81 тенге, продают по 519,84 тенге. Евро торгуется в диапазоне 605,77 — 611,64 тенге, а рубль — 6,47-6,59 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 514,54 тенге, продают по 521,58 тенге. Евро можно приобрести по 601,72 тенге, а продать по 611,72 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 516,54 тенге, а продают по 519,55 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 606,26 — 612,22 тенге, а рубль в районе 6,46 — 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 12 декабря средневзвешенный курс доллара составил 522,38 тенге, поднявшись на 2,16 тенге. 

    Теги:
    Криптовалюта Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают