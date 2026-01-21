РУ
    08:59, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курс валют
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 508,25 тенге, продажа 510,88 тенге;
    • евро: покупка 591,70 тенге, продажа 596,41 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 506,01 тенге, продают по 513,07 тенге;
    • евро: покупка 589,91 тенге, продажа 599,85 тенге;
    • рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 508,42 тенге, продают по 510,52 тенге;
    • евро: покупка 591,30 тенге, продажа 596,88 тенге;
    • рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 507,05 тенге, 1 евро — 594,82 тенге, 1 рубль — 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 января средневзвешенный курс доллара составил 507,05 тенге, снизившись на 2,42 тенге.

