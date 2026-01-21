08:59, 21 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 508,25 тенге, продажа 510,88 тенге;
- евро: покупка 591,70 тенге, продажа 596,41 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 506,01 тенге, продают по 513,07 тенге;
- евро: покупка 589,91 тенге, продажа 599,85 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 508,42 тенге, продают по 510,52 тенге;
- евро: покупка 591,30 тенге, продажа 596,88 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 507,05 тенге, 1 евро — 594,82 тенге, 1 рубль — 6,51 тенге.
По итогам дневных торгов 20 января средневзвешенный курс доллара составил 507,05 тенге, снизившись на 2,42 тенге.