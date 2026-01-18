Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 511,28 тенге, продажа — 513,46 тенге;
— евро: покупка — 593,13 тенге, продажа — 597,74 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 511,00 тенге, продают по 517,90 тенге;
— евро: покупка — 591,03 тенге, продажа — 601,98 тенге;
— рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,70 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 510,81 тенге, продают по 512,92 тенге;
— евро: покупка — 593,29 тенге, продажа — 597,96 тенге;
— рубль: покупка — 6,47 тенге, продажа — 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,16 тенге, 1 евро — 594,72 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 16 января средневзвешенный курс доллара составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,05 тенге.