РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:26, 18 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 511,28 тенге, продажа — 513,46 тенге;
    — евро: покупка — 593,13 тенге, продажа — 597,74 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 511,00 тенге, продают по 517,90 тенге;
    — евро: покупка — 591,03 тенге, продажа — 601,98 тенге;
    — рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 510,81 тенге, продают по 512,92 тенге;
    — евро: покупка — 593,29 тенге, продажа — 597,96 тенге;
    — рубль: покупка — 6,47 тенге, продажа — 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,16 тенге, 1 евро — 594,72 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 января средневзвешенный курс доллара составил 512,16 тенге, поднявшись на 1,05 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают