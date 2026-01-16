Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 510,60 тенге, продажа — 512,79 тенге;
— евро: покупка — 593,62 тенге, продажа — 597,99 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 510,00 тенге, продают по 516,97 тенге;
— евро: покупка — 591,04 тенге, продажа — 601,00 тенге;
— рубль: покупка — 6,35 тенге, продажа — 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 511,13 тенге, продают по 513,20 тенге;
— евро: покупка — 593,43 тенге, продажа — 598,62 тенге;
— рубль: покупка — 6,44 тенге, продажа — 6,51 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,95 тенге, 1 евро — 594,49 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.
По итогам дневных торгов 15 января средневзвешенный курс доллара составил 510,95 тенге, поднявшись на 0,55 тенге.