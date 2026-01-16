РУ
    08:49, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 510,60 тенге, продажа — 512,79 тенге;
    — евро: покупка — 593,62 тенге, продажа — 597,99 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 510,00 тенге, продают по 516,97 тенге;
    — евро: покупка — 591,04 тенге, продажа — 601,00 тенге;
    — рубль: покупка — 6,35 тенге, продажа — 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 511,13 тенге, продают по 513,20 тенге;
    — евро: покупка — 593,43 тенге, продажа — 598,62 тенге;
    — рубль: покупка — 6,44 тенге, продажа — 6,51 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,95 тенге, 1 евро — 594,49 тенге, 1 рубль — 6,5 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 января средневзвешенный курс доллара составил 510,95 тенге, поднявшись на 0,55 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
