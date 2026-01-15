Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 510,56 тенге, продажа — 512,75 тенге;
— евро: покупка — 593,20 тенге, продажа — 597,67 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 509,99 тенге, продают по 516,93 тенге;
— евро: покупка — 591,06 тенге, продажа — 600,96 тенге;
— рубль: покупка — 6,30 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 510,37 тенге, продают по 512,43 тенге;
— евро: покупка — 594,07 тенге, продажа — 599,07 тенге;
— рубль: покупка — 6,41 тенге, продажа — 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,43 тенге, 1 евро — 594,86 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.
По итогам дневных торгов 14 января средневзвешенный курс доллара составил 510,43 тенге, поднявшись на 0,72 тенге.