РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 510,56 тенге, продажа — 512,75 тенге;
    — евро: покупка — 593,20 тенге, продажа — 597,67 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 509,99 тенге, продают по 516,93 тенге;
    — евро: покупка — 591,06 тенге, продажа — 600,96 тенге;
    — рубль: покупка — 6,30 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 510,37 тенге, продают по 512,43 тенге;
    — евро: покупка — 594,07 тенге, продажа — 599,07 тенге;
    — рубль: покупка — 6,41 тенге, продажа — 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,43 тенге, 1 евро — 594,86 тенге, 1 рубль — 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 января средневзвешенный курс доллара составил 510,43 тенге, поднявшись на 0,72 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают