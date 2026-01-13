Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 510,86 тенге, продажа — 560,30 тенге;
— евро: покупка — 594,14 тенге, продажа — 599,15 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,36 — 6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 509,03 тенге, продают по 515,97 тенге;
— евро: покупка — 590,12 тенге, продажа — 600,14 тенге;
— рубль: покупка — 6,29 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 510,96 тенге, продают по 513,02 тенге;
— евро: покупка — 594,07 тенге, продажа — 599,59 тенге;
— рубль: покупка — 6,37 тенге, продажа — 6,45 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,84 тенге, 1 евро — 595,75 тенге, 1 рубль — 6,47 тенге.
По итогам дневных торгов 12 января средневзвешенный курс доллара составил 509,84 тенге, снизившись на 0,24 тенге.