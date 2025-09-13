РУ
    09:48, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 сентября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 539,34 тенге, продажа — 541,34 тенге;
    — евро: покупка — 632,83 тенге, продажа — 637,30 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,34 — 6,47 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 538,71 тенге, продают по 543,71 тенге;
    — евро: покупка — 629,76 тенге, продажа — 637,76 тенге;
    — рубль: покупка — 6,29 тенге, продажа — 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 539,96 тенге, продают по 542,96 тенге;
    — евро: покупка — 629,35 тенге, продажа — 634,88 тенге;
    — рубль: покупка — 6,34 тенге, продажа — 6,44 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,84 тенге, 1 евро — 634,46 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.

    По итогам дневных торгов 12 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.

