Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 13 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 539,34 тенге, продажа — 541,34 тенге;
— евро: покупка — 632,83 тенге, продажа — 637,30 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,34 — 6,47 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 538,71 тенге, продают по 543,71 тенге;
— евро: покупка — 629,76 тенге, продажа — 637,76 тенге;
— рубль: покупка — 6,29 тенге, продажа — 6,50 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 539,96 тенге, продают по 542,96 тенге;
— евро: покупка — 629,35 тенге, продажа — 634,88 тенге;
— рубль: покупка — 6,34 тенге, продажа — 6,44 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 540,84 тенге, 1 евро — 634,46 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.
По итогам дневных торгов 12 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,84 тенге, поднявшись на 1,76 тенге.