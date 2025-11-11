РУ
    08:33, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • — доллар: покупка 525,06 тенге, продажа 526,92 тенге;
    • — евро: покупка 606,03 тенге, продажа 610,20 тенге;
    • — рубль торгуется в диапазоне 6,40- 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • — доллар покупают по 522,56 тенге, продают по 529,50 тенге;
    • — евро: покупка 602,52 тенге, продажа 612,43 тенге;
    • — рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    • — доллар покупают по 524,60 тенге, продают по 526,60 тенге;
    • — евро: покупка 604,68 тенге, продажа 609,46 тенге;
    • — рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,46 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 523,58 тенге, 1 евро 605,36 тенге, 1 рубль 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 ноября средневзвешенный курс доллара составил 523,58 тенге, снизившись на 2,27 тенге.  

