Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
— доллар: покупка 469,03 теңге, продажа 476,00 теңге;
— евро: покупка 534,00 теңге, продажа 544,00 теңге;
— рубль: покупка 5,55 теңге, продажа 5,75 теңге.
В обменниках Алматы:
— доллар: покупка 473,36 теңге, продажа 475,62 теңге;
— евро: покупка 539,52 теңге, продажа 544,87 теңге;
— рубль торгуется в диапазоне 5,61 — 5,76 теңге.
В Шымкенте:
— доллар: покупка 473,63 теңге, продажа 475,80 теңге;
— евро: покупка 538,63 теңге, продажа 544,04 теңге;
— рубль: покупка 5,66 теңге, продажа 5,73 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 474,63 теңге, 1 евро 544,5 теңге, 1 рубль 5,92 теңге.
По итогам дневных торгов 30 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,63 теңге, снизившись на 2,38 теңге.