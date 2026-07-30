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    Теңге вновь укрепился к доллару на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 июля
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,63 теңге, снизившись на 2,38 теңге. Официальный курс Национального банка на 30 июля установлен на уровне 477,17 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469 теңге, продают по 476 теңге. Евро покупают по 534  теңге, а продают по 544 теңге. Рубль покупают по 5,57 теңге, а продают по 5,77 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 473,35 теңге, продают по 475,57 теңге. Евро торгуется в диапазоне 538,00 — 544,60 теңге, а рубль: 5,63 — 5,77 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,83 теңге, а продают по 475,96 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 538,41 — 543,81 теңге, а рубль в районе 5,66 — 5,73 теңге.

    По итогам дневных торгов 29 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,17 теңге, поднявшись на 0,18 теңге.

    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор