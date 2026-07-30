Теңге вновь укрепился к доллару на бирже
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,63 теңге, снизившись на 2,38 теңге. Официальный курс Национального банка на 30 июля установлен на уровне 477,17 теңге.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469 теңге, продают по 476 теңге. Евро покупают по 534 теңге, а продают по 544 теңге. Рубль покупают по 5,57 теңге, а продают по 5,77 теңге.
В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 473,35 теңге, продают по 475,57 теңге. Евро торгуется в диапазоне 538,00 — 544,60 теңге, а рубль: 5,63 — 5,77 теңге.
В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,83 теңге, а продают по 475,96 теңге. Евро можно купить и продать в пределах 538,41 — 543,81 теңге, а рубль в районе 5,66 — 5,73 теңге.
По итогам дневных торгов 29 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,17 теңге, поднявшись на 0,18 теңге.