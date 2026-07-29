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    Курс доллара к теңге продолжает расти

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,17 теңге, поднявшись на 0,18 теңге. Официальный курс Национального банка на 29 июля установлен на уровне 476,75 теңге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 471,00 теңге, продают по 478,00 теңге. Евро приобретают по 535  теңге, а продают по 545,00 теңге. Рубль покупают по 5,45, а продают по 5,85 теңге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 475,59 теңге, продают по 477,79 теңге. Евро торгуется в диапазоне 538,66 — 543,74 теңге, а рубль: 5,64 - 5,79 теңге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 475,48 теңге, а продают по 477,52 теңге. Евро покупают и продают в пределах 538,58 – 543,85 теңге, а рубль в районе 5,67 – 5,74 теңге.

    По итогам дневных торгов 28 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,75 теңге, поднявшись на 2,99 теңге.

    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор