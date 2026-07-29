Курс доллара к теңге продолжает расти
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,17 теңге, поднявшись на 0,18 теңге. Официальный курс Национального банка на 29 июля установлен на уровне 476,75 теңге.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 471,00 теңге, продают по 478,00 теңге. Евро приобретают по 535 теңге, а продают по 545,00 теңге. Рубль покупают по 5,45, а продают по 5,85 теңге.
В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 475,59 теңге, продают по 477,79 теңге. Евро торгуется в диапазоне 538,66 — 543,74 теңге, а рубль: 5,64 - 5,79 теңге.
В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 475,48 теңге, а продают по 477,52 теңге. Евро покупают и продают в пределах 538,58 – 543,85 теңге, а рубль в районе 5,67 – 5,74 теңге.
По итогам дневных торгов 28 июля средневзвешенный курс доллара составил 476,75 теңге, поднявшись на 2,99 теңге.