Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 469,08 теңге, продажа 476,03 теңге;
- евро: покупка 534,99 теңге, продажа 544,92 теңге;
- рубль: покупка 5,58 теңге, продажа 5,81 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 473,68 теңге, продажа 476,30 теңге;
- евро: покупка 538,08 теңге, продажа 543,29 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,65 — 5,79 теңге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 475,08 теңге, продажа 477,12 теңге;
- евро: покупка 538,58 теңге, продажа 543,96 теңге;
- рубль: покупка 5,67 теңге, продажа 5,74 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 477,17 теңге, 1 евро 543,26 теңге, 1 рубль 6,01 теңге.
По итогам дневных торгов 29 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,17 теңге, поднявшись на 0,18 теңге.