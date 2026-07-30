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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Доллар, тенге, курсы валют
    Фото: Рустем Айтхожин/Kazinform

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 469,08 теңге, продажа 476,03 теңге;
    • евро: покупка 534,99 теңге, продажа 544,92 теңге;
    • рубль: покупка 5,58 теңге, продажа 5,81 теңге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 473,68 теңге, продажа 476,30 теңге;
    • евро: покупка 538,08 теңге, продажа 543,29 теңге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5,65 — 5,79 теңге.

    В обменниках Шымкента:

    • доллар: покупка 475,08 теңге, продажа 477,12 теңге;
    • евро: покупка 538,58 теңге, продажа 543,96 теңге;
    • рубль: покупка 5,67 теңге, продажа 5,74 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 477,17 теңге, 1 евро 543,26 теңге, 1 рубль 6,01 теңге.

    По итогам дневных торгов 29 июля торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,17 теңге, поднявшись на 0,18 теңге.

    Рубль Регионы Казахстана Доллар Тенге Финансовый рынок РК Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор