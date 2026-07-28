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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 469,97 теңге, продажа 476,93 теңге;
    • евро: покупка 534,95 теңге, продажа 545,0 теңге;
    • рубль: покупка 5,70 теңге, продажа 6,10 теңге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 467,64 теңге, продажа 474,38 теңге;
    • евро: покупка 537,21 теңге, продажа 542,21 теңге;
    • рубль торгуется в диапазоне 5,65 — 5,79 теңге.

    В обменниках Шымкента:

    • доллар: покупка 471,98 теңге, продажа 474,24 теңге;
    • евро: покупка 536,63 теңге, продажа 541,85 теңге;
    • рубль: покупка 5,68 теңге, продажа 5,75 теңге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 473,4 теңге, 1 евро 539,39 теңге, 1 рубль 6,07 теңге.

    По итогам дневных торгов 27 июля средневзвешенный курс доллара составил 473,40 теңге, снизившись на 2,58 теңге.

    Валюта Доллар Тенге Финансовый рынок РК Шымкент Астана Обменники Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор