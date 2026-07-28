Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 июля
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 469,97 теңге, продажа 476,93 теңге;
- евро: покупка 534,95 теңге, продажа 545,0 теңге;
- рубль: покупка 5,70 теңге, продажа 6,10 теңге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 467,64 теңге, продажа 474,38 теңге;
- евро: покупка 537,21 теңге, продажа 542,21 теңге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,65 — 5,79 теңге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 471,98 теңге, продажа 474,24 теңге;
- евро: покупка 536,63 теңге, продажа 541,85 теңге;
- рубль: покупка 5,68 теңге, продажа 5,75 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 473,4 теңге, 1 евро 539,39 теңге, 1 рубль 6,07 теңге.
По итогам дневных торгов 27 июля средневзвешенный курс доллара составил 473,40 теңге, снизившись на 2,58 теңге.