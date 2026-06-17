Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.
В обменниках Астаны:
- доллар: покупка 485,01 тенге, продажа 491,99 тенге;
- евро: покупка 562,00 тенге, продажа 571,99 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,65 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 487,88 тенге, продажа 490,00 тенге;
- евро: покупка 564,61 тенге, продажа 569,64 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,60 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар: покупка 488,41 тенге, продажа 490,43 тенге;
- евро: покупка 563,89 тенге, продажа 569,18 тенге;
- рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,59 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,17 тенге, 1 евро 565,65 тенге, 1 рубль 6,72 тенге.
По итогам дневных торгов 16 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,17 тенге, снизившись на 3,94 тенге.