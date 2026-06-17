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    Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 июня

    По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны — Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют
    Фото: freepik

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс составляет следующие показатели.

    В обменниках Астаны:

    • доллар: покупка 485,01 тенге, продажа 491,99 тенге;
    • евро: покупка 562,00 тенге, продажа 571,99 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В обменниках Алматы:

    • доллар: покупка 487,88 тенге, продажа 490,00 тенге;
    • евро: покупка 564,61 тенге, продажа 569,64 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,60 тенге.

    В обменниках Шымкента:

    • доллар: покупка 488,41 тенге, продажа 490,43 тенге;
    • евро: покупка 563,89 тенге, продажа 569,18 тенге;
    • рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,59 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,17 тенге, 1 евро 565,65 тенге, 1 рубль 6,72 тенге.

    По итогам дневных торгов 16 июня средневзвешенный курс доллара составил 487,17 тенге, снизившись на 3,94 тенге.

    Регионы Казахстана Доллар Тенге Финансовый рынок РК Цены и тарифы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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