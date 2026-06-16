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    Тенге укрепился по отношению к доллару

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 487,17 тенге, снизившись на 3,94 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 июня установлен на уровне 491,37 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 485,00 тенге, продают по 492,00 тенге. Евро можно приобрести по 562,00 тенге, а продать по 572,00 тенге. Рубль покупают по 6,35 продают по 6,65 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 487,85 тенге, продают по 490,13 тенге. Евро торгуется в диапазоне 564,57 — 569,72 тенге, а рубль: 6,49 — 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 487,64 тенге, а продают по 489,73 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 563,86 — 596,11 тенге, а рубль в районе 6,52 — 6,60 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 июня средневзвешенный курс доллара составил 491,37 тенге, поднявшись на 2,04 тенге.

    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор