Тенге укрепился по отношению к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 487,17 тенге, снизившись на 3,94 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 июня установлен на уровне 491,37 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 485,00 тенге, продают по 492,00 тенге. Евро можно приобрести по 562,00 тенге, а продать по 572,00 тенге. Рубль покупают по 6,35 продают по 6,65 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 487,85 тенге, продают по 490,13 тенге. Евро торгуется в диапазоне 564,57 — 569,72 тенге, а рубль: 6,49 — 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 487,64 тенге, а продают по 489,73 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 563,86 — 596,11 тенге, а рубль в районе 6,52 — 6,60 тенге.

По итогам дневных торгов 15 июня средневзвешенный курс доллара составил 491,37 тенге, поднявшись на 2,04 тенге.