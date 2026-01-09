РУ
    08:49, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 512,37 тенге, продажа 515,53 тенге;
    - евро: покупка 594,23 тенге, продажа 600,45 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,20 - 6,37 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 509,01 тенге, продают по 515,99 тенге;
    - евро: покупка 592,01 тенге, продажа 602,12 тенге;
    - рубль: покупка 6,27 тенге, продажа 6,63 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 512,25 тенге, продают по 514,38 тенге;
    - евро: покупка 594,60 тенге, продажа 600,84 тенге;
    - рубль: покупка 6,26 тенге, продажа 6,36 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,91 тенге, 1 евро 594,36 тенге, 1 рубль 6,33 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 января средневзвешенный курс доллара составил 508,91 тенге, снизившись на 3,19 тенге. 

