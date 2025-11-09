РУ
    08:58, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 526,53 тенге, продажа 528,36 тенге;
    - евро: покупка 606,69 тенге, продажа 611,13 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,43 - 6,54 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 523,50 тенге, продают по 530,50 тенге;
    - евро: покупка 603,50 тенге, продажа 613,50 тенге;
    - рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 526,20 тенге, продают по 528,20 тенге;
    - евро: покупка 605,33 тенге, продажа 610,14 тенге;
    - рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,49 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,02 тенге, 1 евро 607,55 тенге, 1 рубль 6,5 тенге.

    По итогам дневных торгов 7 ноября средневзвешенный курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге. 

