08:44, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 513,03 тенге, продажа 515,90 тенге;
- евро: покупка 593,24 тенге, продажа 599,13 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,51 — 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 509,83 тенге, продают по 516,79 тенге;
- евро: покупка 589,73 тенге, продажа 599,73 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,61 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 512,20 тенге, продают по 514,45 тенге;
- евро: покупка 590,67 тенге, продажа 597,30 тенге;
- рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 508,3 тенге, 1 евро 592,17 тенге, 1 рубль 6,63 тенге.
По итогам дневных торгов 8 декабря средневзвешенный курс доллара составил 508,30 тенге, поднявшись на 3,69 тенге.