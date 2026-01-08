РУ
    08:45, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 513,10 тенге, продажа 516,82 тенге;
    - евро: покупка 598,16 тенге, продажа 604,88 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,19 - 6,37 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 510,03 тенге, продают по 516,98 тенге;
    - евро: покупка 594,97 тенге, продажа 605,13 тенге;
    - рубль: покупка 6,10 тенге, продажа 6,45 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 513,67 тенге, продают по 515,75 тенге;
    - евро: покупка 596,00 тенге, продажа 603,26 тенге;
    - рубль: покупка 6,26 тенге, продажа 6,36 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,83 тенге, 1 евро 600,58 тенге, 1 рубль 6,36 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 января средневзвешенный курс доллара составил 512,83 тенге, поднявшись на 1,46 тенге. 

