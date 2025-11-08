Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 526,14 тенге, продажа 527,96 тенге;
- евро: покупка 606,58 тенге, продажа 610,96 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,42 - 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 523,58 тенге, продают по 530,51 тенге;
- евро: покупка 603,57 тенге, продажа 613,57 тенге;
- рубль: покупка 6,39 тенге, продажа 6,54 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 526,43 тенге, продают по 528,55 тенге;
- евро: покупка 604,59 тенге, продажа 610,07 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,02 тенге, 1 евро 607,55 тенге, 1 рубль 6,5 тенге.
По итогам дневных торгов 7 ноября средневзвешенный курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге.