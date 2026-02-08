Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 495,61 тенге, продажа 498,30 тенге;
— евро: покупка 584,05 тенге, продажа 588,99 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 494,00 тенге, продают по 501,00 тенге;
— евро: покупка 582,00 тенге, продажа 592,00 тенге;
— рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 496,39 тенге, продают по 498,43 тенге;
— евро: покупка 582,87 тенге, продажа 588,91 тенге;
— рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,50 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 494,63 тенге, 1 евро 583,22 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.
Ранее по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге.