08:54, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 8 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 507,48 тенге, продажа 510,38 тенге;
- евро: покупка 588,92 тенге, продажа 595,10 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,48 — 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 504,91 тенге, продают по 511,90 тенге;
- евро: покупка 584,79 тенге, продажа 594,76 тенге;
- рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 507,56 тенге, продают по 509,76 тенге;
- евро: покупка 585,94 тенге, продажа 592,69 тенге;
- рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,59 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,49 тенге, 1 евро 587,73 тенге, 1 рубль 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 5 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге.