Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 513,26 тенге, продажа 517,01 тенге;
- евро: покупка 598,73 тенге, продажа 605,52 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,19 - 6,37 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 510,18 тенге, продают по 517,12 тенге;
- евро: покупка 595,25 тенге, продажа 605,34 тенге;
- рубль: покупка 6,11 тенге, продажа 6,46 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 513,38 тенге, продают по 516,25 тенге;
- евро: покупка 596,43 тенге, продажа 603,26 тенге;
- рубль: покупка 6,25 тенге, продажа 6,35 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,83 тенге, 1 евро 600,58 тенге, 1 рубль 6,36 тенге.
По итогам дневных торгов 6 января средневзвешенный курс доллара составил 512,83 тенге, поднявшись на 1,46 тенге.