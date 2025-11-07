РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:52, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 526,79 тенге, продажа 528,78 тенге;
    • евро: покупка 605,25 тенге, продажа 610,77 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,43 — 6,54 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 524,58 тенге, продают по 531,49 тенге;
    • евро: покупка 603,55 тенге, продажа 613,46 тенге;
    • рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 526,81 тенге, продают по 528,92 тенге;
    • евро: покупка 603,76 тенге, продажа 609,80 тенге;
    • рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,79 тенге, 1 евро 606,34 тенге, 1 рубль 6,51 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге.

    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Автор
