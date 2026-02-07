РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:05, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 494,62 тенге, продажа 497,25 тенге;
    — евро: покупка 583,27 тенге, продажа 588,32 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,37 — 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 493,97 тенге, продают по 500,97 тенге;
    — евро: покупка 581,97 тенге, продажа 591,97 тенге;
    — рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 495,81 тенге, продают по 497,83 тенге;
    — евро: покупка 582,86 тенге, продажа 588,69 тенге;
    — рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,51 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 494,63 тенге, 1 евро 583,22 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 февраля средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге.

    Теги:
    Финансы Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Деньги Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают