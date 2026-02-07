Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 494,62 тенге, продажа 497,25 тенге;
— евро: покупка 583,27 тенге, продажа 588,32 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,37 — 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 493,97 тенге, продают по 500,97 тенге;
— евро: покупка 581,97 тенге, продажа 591,97 тенге;
— рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 495,81 тенге, продают по 497,83 тенге;
— евро: покупка 582,86 тенге, продажа 588,69 тенге;
— рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,51 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 494,63 тенге, 1 евро 583,22 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.
По итогам дневных торгов 6 февраля средневзвешенный курс доллара составил 494,63 тенге, снизившись на 0,13 тенге.