    09:07, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 507,74 тенге, продажа — 510,53 тенге;
    — евро: покупка — 589,21 тенге, продажа — 595,02 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 504,92 тенге, продают по 511,90 тенге;
    — евро: покупка — 584,79 тенге, продажа — 594,73 тенге;
    — рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 507,19 тенге, продают по 509,40 тенге;
    — евро: покупка — 586,04 тенге, продажа — 592,48 тенге;
    — рубль: покупка — 6,51 тенге, продажа — 6,59 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,49 тенге, 1 евро — 587,73 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге.

