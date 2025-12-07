Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 507,74 тенге, продажа — 510,53 тенге;
— евро: покупка — 589,21 тенге, продажа — 595,02 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,49 — 6,62 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 504,92 тенге, продают по 511,90 тенге;
— евро: покупка — 584,79 тенге, продажа — 594,73 тенге;
— рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 507,19 тенге, продают по 509,40 тенге;
— евро: покупка — 586,04 тенге, продажа — 592,48 тенге;
— рубль: покупка — 6,51 тенге, продажа — 6,59 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,49 тенге, 1 евро — 587,73 тенге, 1 рубль — 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 5 декабря средневзвешенный курс доллара составил 504,49 тенге, поднявшись на 3,88 тенге.