Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 513,43 тенге, продажа 516,65 тенге;
- евро: покупка 596,49 тенге, продажа 603,34 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,16 - 6,37 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 509,09 тенге, продают по 516,04 тенге;
- евро: покупка 595,04 тенге, продажа 605,01 тенге;
- рубль: покупка 6,00 тенге, продажа 6,45 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 513,00 тенге, продают по 515,96 тенге;
- евро: покупка 593,70 тенге, продажа 609,91 тенге;
- рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,34 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,26 тенге, 1 евро 597,61 тенге, 1 рубль 6,32 тенге.
По итогам дневных торгов 5 января средневзвешенный курс доллара составил 511,26 тенге, поднявшись на 5,53 тенге.