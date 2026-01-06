РУ
    08:49, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, доллар евро
    Фото: Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 513,43 тенге, продажа 516,65 тенге;
    - евро: покупка 596,49 тенге, продажа 603,34 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,16 - 6,37 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 509,09 тенге, продают по 516,04 тенге;
    - евро: покупка 595,04 тенге, продажа 605,01 тенге;
    - рубль: покупка 6,00 тенге, продажа 6,45 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 513,00 тенге, продают по 515,96 тенге;
    - евро: покупка 593,70 тенге, продажа 609,91 тенге;
    - рубль: покупка 6,24 тенге, продажа 6,34 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 511,26 тенге, 1 евро 597,61 тенге, 1 рубль 6,32 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 января средневзвешенный курс доллара составил 511,26 тенге, поднявшись на 5,53 тенге. 

    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
