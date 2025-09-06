09:10, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 сентября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 537,85 тенге, продажа 539,90 тенге;
- евро: покупка 627,49 тенге, продажа 631,63 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 — 6,64 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 535,10 тенге, продают по 540,04 тенге;
- евро: покупка 623,94 тенге, продажа 633,94 тенге;
- рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,67 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 536,66 тенге, продают по 539,66 тенге;
- евро: покупка 625,20 тенге, продажа 629,98 тенге;
- рубль: покупка 6,58 тенге, продажа 6,65 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,91 тенге, 1 евро 628,87 тенге, 1 рубль 6,6 тенге.
По итогам дневных торгов 5 сентября средневзвешенный курс доллара составил 537,91 тенге, снизившись на 2,11 тенге.