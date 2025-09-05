РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:53, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Доллар подешевел на 2 тенге на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: Pixabay.com

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 537,91 тенге, снизившись на 2,11 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 сентября установлен на уровне 540,05 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 538,37 тенге, продают по 540,17 тенге. Евро торгуется в диапазоне 622,75–631,44 тенге, а рубль — 6,53-6,65 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 536,01 тенге, продают по 541,01 тенге. Евро можно приобрести по 623,01 тенге, а продать по 633,01 тенге. Рубль покупают по 6,57, продают по 6,67 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 537,56 тенге, а продают по 540,56 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 625,44 — 630,14 тенге, а рубль в районе 6,59 — 6,66 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,05 тенге, снизившись на 0,09 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают