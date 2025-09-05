Доллар подешевел на 2 тенге на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 537,91 тенге, снизившись на 2,11 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 сентября установлен на уровне 540,05 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 538,37 тенге, продают по 540,17 тенге. Евро торгуется в диапазоне 622,75–631,44 тенге, а рубль — 6,53-6,65 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 536,01 тенге, продают по 541,01 тенге. Евро можно приобрести по 623,01 тенге, а продать по 633,01 тенге. Рубль покупают по 6,57, продают по 6,67 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 537,56 тенге, а продают по 540,56 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 625,44 — 630,14 тенге, а рубль в районе 6,59 — 6,66 тенге.

По итогам дневных торгов 4 сентября средневзвешенный курс доллара составил 540,05 тенге, снизившись на 0,09 тенге.