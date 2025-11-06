РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 526,49 тенге, продажа 528,65 тенге;
    - евро: покупка 603,37 тенге, продажа 608,14 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,40 - 6,52 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 523,69 тенге, продают по 530,69 тенге;
    - евро: покупка 601,63 тенге, продажа 611,63 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 526,60 тенге, продают по 528,71 тенге;
    - евро: покупка 602,12 тенге, продажа 608,88 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,49 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,94 тенге, 1 евро 602,79 тенге, 1 рубль 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Шымкент Астана Алматы Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают