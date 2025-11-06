Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 526,49 тенге, продажа 528,65 тенге;
- евро: покупка 603,37 тенге, продажа 608,14 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 - 6,52 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 523,69 тенге, продают по 530,69 тенге;
- евро: покупка 601,63 тенге, продажа 611,63 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 526,60 тенге, продают по 528,71 тенге;
- евро: покупка 602,12 тенге, продажа 608,88 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,94 тенге, 1 евро 602,79 тенге, 1 рубль 6,45 тенге.
По итогам дневных торгов 5 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге.