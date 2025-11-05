РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:56, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 524,56 тенге, продажа 527,12 тенге;
    - евро: покупка 602,74 тенге, продажа 607,91 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,40 - 6,52 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 522,69 тенге, продают по 529,52 тенге;
    - евро: покупка 601,61 тенге, продажа 611,55 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,53 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 524,85 тенге, продают по 527,04 тенге;
    - евро: покупка 601,64 тенге, продажа 609,36 тенге;
    - рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,50 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 522,49 тенге, 1 евро 601,07 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,49 тенге, снизившись на 5,42 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают