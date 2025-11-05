Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 524,56 тенге, продажа 527,12 тенге;
- евро: покупка 602,74 тенге, продажа 607,91 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 - 6,52 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 522,69 тенге, продают по 529,52 тенге;
- евро: покупка 601,61 тенге, продажа 611,55 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,53 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 524,85 тенге, продают по 527,04 тенге;
- евро: покупка 601,64 тенге, продажа 609,36 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,50 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 522,49 тенге, 1 евро 601,07 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.
По итогам дневных торгов 4 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,49 тенге, снизившись на 5,42 тенге.