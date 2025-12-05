Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 505,10 тенге, продажа 508,29 тенге;
— евро: покупка 580,66 тенге, продажа 592,5 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,57 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 502,10 тенге, продают по 509,04 тенге;
— евро: покупка 583,63 тенге, продажа 593,65 тенге;
— рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 504,59 тенге, продают по 507,35 тенге;
— евро: покупка 585,02 тенге, продажа 591,62 тенге;
— рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,52 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 499,65 тенге, 1 евро 582,89 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.
По итогам дневных торгов 4 декабря средневзвешенный курс доллара составил 499,65 тенге, снизившись на 3,98 тенге.