    08:49, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 505,10 тенге, продажа 508,29 тенге;
    — евро: покупка 580,66 тенге, продажа 592,5 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,57 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 502,10 тенге, продают по 509,04 тенге;
    — евро: покупка 583,63 тенге, продажа 593,65 тенге;
    — рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,57 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 504,59 тенге, продают по 507,35 тенге;
    — евро: покупка 585,02 тенге, продажа 591,62 тенге;
    — рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,52 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 499,65 тенге, 1 евро 582,89 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 декабря средневзвешенный курс доллара составил 499,65 тенге, снизившись на 3,98 тенге. 

