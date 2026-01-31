Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 502,33 тенге, продажа 504,97 тенге;
- евро: покупка 595,18 тенге, продажа 599,95 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,52 - 6,63 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 499,00 тенге, продают по 506,00 тенге;
- евро: покупка 591,00 тенге, продажа 601,00 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 502,50 тенге, продают по 504,63 тенге;
- евро: покупка 596,05 тенге, продажа 601,82 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,63 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 501,02 тенге, 1 евро 597,27 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге.