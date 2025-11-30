08:46, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 30 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 513,68 тенге, продажа 516,03 тенге;
- евро: покупка 591,47 тенге, продажа 598,42 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,48- 6,60 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 511,36 тенге, продают по 518,24 тенге;
- евро: покупка 591,47 тенге, продажа 601,36 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 513,15 тенге, продают по 515,29 тенге;
- евро: покупка 591,76 тенге, продажа 598,32 тенге;
- рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,56 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,53 тенге, 1 евро 592,43 тенге, 1 рубль 6,53 тенге.
По итогам дневных торгов 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге.