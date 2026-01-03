РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:01, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    доллар: покупка - 507,18 тенге, продажа - 513,07 тенге;
    евро: покупка - 593,40 тенге, продажа - 603,72 тенге;
    рубль торгуется в диапазоне 6,05 - 6,39 тенге.

    В обменниках Астаны:

    доллар покупают по 509,93 тенге, продают по 516,93 тенге;
    евро: покупка - 592,07 тенге, продажа - 601,96 тенге;
    рубль: покупка - 6,21 тенге, продажа - 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    доллар покупают по 511,33 тенге, продают по 515,42 тенге;
    евро: покупка - 590,40 тенге, продажа - 599,20 тенге;
    рубль: покупка - 6,20 тенге, продажа - 6,39 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро - 593,44 тенге, 1 рубль - 6,34 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают