Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 3 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
доллар: покупка - 507,18 тенге, продажа - 513,07 тенге;
евро: покупка - 593,40 тенге, продажа - 603,72 тенге;
рубль торгуется в диапазоне 6,05 - 6,39 тенге.
В обменниках Астаны:
доллар покупают по 509,93 тенге, продают по 516,93 тенге;
евро: покупка - 592,07 тенге, продажа - 601,96 тенге;
рубль: покупка - 6,21 тенге, продажа - 6,50 тенге.
В Шымкенте:
доллар покупают по 511,33 тенге, продают по 515,42 тенге;
евро: покупка - 590,40 тенге, продажа - 599,20 тенге;
рубль: покупка - 6,20 тенге, продажа - 6,39 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 505,53 тенге, 1 евро - 593,44 тенге, 1 рубль - 6,34 тенге.
По итогам дневных торгов 31 декабря средневзвешенный курс доллара составил 505,53 тенге, поднявшись на 3,02 тенге.