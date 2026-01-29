РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:41, 29 Январь 2026

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 503,00 тенге, продажа 505,5 тенге;
    - евро: покупка 601,41 тенге, продажа 606,41 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,48 - 6,60 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 502,99 тенге, продают по 509,91 тенге;
    - евро: покупка 596,91 тенге, продажа 606,93 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 504,05 тенге, продают по 506,09 тенге;
    - евро: покупка 597,14 тенге, продажа 603,90 тенге;
    - рубль: покупка 6,54 тенге, продажа 6,61 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,9 тенге, 1 евро 603,32 тенге, 1 рубль 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 28 января средневзвешенный курс доллара составил 503,90 тенге, поднявшись на 0,27 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
