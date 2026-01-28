РУ
    16:43, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар продолжает укрепляться на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 503,90 тенге, поднявшись на 0,27 тенге. Официальный курс Национального банка на 28 января установлен на уровне 502,27 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 503,20 тенге, продают по 505,62 тенге. Евро торгуется в диапазоне 601,37-606,37 тенге, а рубль — 6,49-6,60 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге. Евро можно приобрести по 597,00 тенге, а продать по 607,00 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 504,17 тенге, а продают по 506,17 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 597,28 – 603,90 тенге, а рубль в районе 6,54 – 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 января средневзвешенный курс доллара составил 502,27 тенге, поднявшись на 0,45 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
