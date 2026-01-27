РУ
    16:31, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар слегка укрепился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 502,27 тенге, поднявшись на 0,45 тенге. Официальный курс Национального банка на 26 января установлен на уровне 501,79 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 503,30 тенге, продают по 505,52 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,70-597,96 тенге, а рубль — 6,46-6,57 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 501,30 тенге, продают по 508,29 тенге. Евро можно приобрести по 592,30 тенге, а продать по 602,30 тенге. Рубль покупают по 6,33, продают по 6,63 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 503,69 тенге, а продают по 505,72 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 592,50-597,47 тенге, а рубль — в районе 6,51-6,58 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 января средневзвешенный курс доллара составил 501,79 тенге, снизившись на 2,36 тенге.

    Еламан Турысбеков
    Автор
