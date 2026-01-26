РУ
    15:52, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Доллар подешевел до 501 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,79 тенге, снизившись на 1,4 тенге. Официальный курс Национального банка на 23 января установлен на уровне 503,35 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 502,27 тенге, продают по 504,53 тенге. Евро торгуется в диапазоне 593,14-597,32 тенге, а рубль — 6,49-6,65 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 500,00 тенге, продают по 507,00 тенге. Евро можно приобрести по 590,00 тенге, а продать по 600,00 тенге. Рубль покупают по 6,32, продают по 6,62 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 502,35 тенге, а продают по 504,42 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 591,60 — 596,65 тенге, а рубль в районе 6,53 — 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 января средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
