    08:32, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 512,42 тенге, продажа 515,10 тенге;
    • евро: покупка 590,64 тенге, продажа 597,61 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,46- 6,59 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 511,53 тенге, продают по 518,45 тенге;
    • евро: покупка 591,37 тенге, продажа 601,32 тенге;
    • рубль: покупка 6,49 тенге, продажа 6,59 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 512,95 тенге, продают по 515,17 тенге;
    • евро: покупка 592,07 тенге, продажа 598,82 тенге;
    • рубль: покупка 6,48 тенге, продажа 6,56 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,53 тенге, 1 евро 592,43 тенге, 1 рубль 6,53 тенге.

    По итогам дневных торгов 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге. 

