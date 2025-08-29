РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:52, 29 Август 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 августа

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 537,31 тенге, продажа 539,14 тенге;
    • евро: покупка 625,08 тенге, продажа 629,20 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,57 — 6,69 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 535,03 тенге, продают по 540,03 тенге;
    • евро: покупка 620,00 тенге, продажа 629,97 тенге;
    • рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 537,54 тенге, продают по 539,35 тенге;
    • евро: покупка 622,96 тенге, продажа 628,39 тенге;
    • рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,66 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,76 тенге, 1 евро 627,62 тенге, 1 рубль 6,7 тенге.

    По итогам дневных торгов 28 августа средневзвешенный курс доллара составил 537,76 тенге, снизившись на 0,16 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают