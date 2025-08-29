08:52, 29 Август 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 августа
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 537,31 тенге, продажа 539,14 тенге;
- евро: покупка 625,08 тенге, продажа 629,20 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,57 — 6,69 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 535,03 тенге, продают по 540,03 тенге;
- евро: покупка 620,00 тенге, продажа 629,97 тенге;
- рубль: покупка 6,65 тенге, продажа 6,75 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 537,54 тенге, продают по 539,35 тенге;
- евро: покупка 622,96 тенге, продажа 628,39 тенге;
- рубль: покупка 6,60 тенге, продажа 6,66 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 537,76 тенге, 1 евро 627,62 тенге, 1 рубль 6,7 тенге.
По итогам дневных торгов 28 августа средневзвешенный курс доллара составил 537,76 тенге, снизившись на 0,16 тенге.