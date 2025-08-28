РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 28 Август 2025 | GMT +5

    Доллар немного снизился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 537,76 тенге, снизившись на 0,16 тенге. Официальный курс Национального банка на 28 августа установлен на уровне 537,63 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 537,65 тенге, продают по 539,45 тенге. Евро торгуется в диапазоне 624,68–628,78 тенге, а рубль — 6,58–6,69 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 535,54 тенге, продают по 540,51 тенге. Евро можно приобрести по 620,00 тенге, а продать по 630,00 тенге. Рубль покупают по 6,64, продают по 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 537,96 тенге, а продают по 539,72 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 622,78 – 628,26 тенге, а рубль в районе 6,60 – 6,66 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 августа средневзвешенный курс доллара составил 537,63 тенге. 

    Теги:
    Финансы Валюта Доллар Обменники Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают