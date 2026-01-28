РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:40, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 503,65 тенге, продажа 505,99 тенге;
    - евро: покупка 594,60 тенге, продажа 599,23 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,46 - 6,57 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 501,94 тенге, продают по 508,93 тенге;
    - евро: покупка 592,94 тенге, продажа 602,93 тенге;
    - рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 504,05 тенге, продают по 506,16 тенге;
    - евро: покупка 592,76 тенге, продажа 598,10 тенге;
    - рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,58 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,27 тенге, 1 евро 597,15 тенге, 1 рубль 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 27 января средневзвешенный курс доллара составил 502,27 тенге, поднявшись на 0,45 тенге. 

