Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 503,65 тенге, продажа 505,99 тенге;
- евро: покупка 594,60 тенге, продажа 599,23 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,46 - 6,57 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 501,94 тенге, продают по 508,93 тенге;
- евро: покупка 592,94 тенге, продажа 602,93 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,65 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 504,05 тенге, продают по 506,16 тенге;
- евро: покупка 592,76 тенге, продажа 598,10 тенге;
- рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,58 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 502,27 тенге, 1 евро 597,15 тенге, 1 рубль 6,57 тенге.
По итогам дневных торгов 27 января средневзвешенный курс доллара составил 502,27 тенге, поднявшись на 0,45 тенге.