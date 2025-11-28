08:32, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 516,10 тенге, продажа 518,41 тенге;
- евро: покупка 596,39 тенге, продажа 601,5 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,49- 6,61 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 514,59 тенге, продают по 521,40 тенге;
- евро: покупка 595,71 тенге, продажа 605,63 тенге;
- рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,63 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 516,79 тенге, продают по 519,04 тенге;
- евро: покупка 597,37 тенге, продажа 602,63 тенге;
- рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,58 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 516,86 тенге, 1 евро 598,68 тенге, 1 рубль 6,58 тенге.
По итогам дневных торгов 27 ноября средневзвешенный курс доллара составил 516,86 тенге, снизившись на 1,75 тенге.