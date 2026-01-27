РУ
    08:50, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 502,15 тенге, продажа 504,47 тенге;
    • евро: покупка 593,20 тенге, продажа 597,51 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,49 - 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 500,06 тенге, продают по 507,00 тенге;
    • евро: покупка 590,03 тенге, продажа 600,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,62 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 502,67 тенге, продают по 504,77 тенге;
    • евро: покупка 591,53 тенге, продажа 596,52 тенге;
    • рубль: покупка 6,52 тенге, продажа 6,60 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 501,79 тенге, 1 евро 595,07 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.

    По итогам дневных торгов 26 января средневзвешенный курс доллара составил 501,79 тенге, снизившись на 2,36 тенге.

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
