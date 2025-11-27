08:50, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 518,47 тенге, продажа 520,20 тенге;
- евро: покупка 598,50 тенге, продажа 602,93 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,47- 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 516,54 тенге, продают по 523,46 тенге;
- евро: покупка 597,52 тенге, продажа 607,40 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,59 тенге, продают по 520,61 тенге;
- евро: покупка 598,63 тенге, продажа 603,44 тенге;
- рубль: покупка 6,50 тенге, продажа 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,68 тенге, 1 евро 600,27 тенге, 1 рубль 6,58 тенге.
По итогам дневных торгов 26 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,68 тенге, поднявшись на 0,25 тенге.