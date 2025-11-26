РУ
    16:13, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара вновь поднялся на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,68 тенге, поднявшись на 0,25 тенге. Официальный курс Национального банка на 26 ноября установлен на уровне 518,40 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 518,45 тенге, продают по 520,16 тенге. Евро торгуется в диапазоне 598,44-602,92 тенге, а рубль — 6,47-6,58 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 516,54 тенге, продают по 523,54 тенге. Евро можно приобрести по 597,49 тенге, а продать по 607,48 тенге. Рубль покупают по 6,47, продают по 6,57 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,57 тенге, а продают по 520,59 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 598,78 — 603,52 тенге, а рубль — в районе 6,49 — 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 25 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,40 тенге, снизившись на 1,52 тенге.

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
