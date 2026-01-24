09:19, 24 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 504,33 тенге, продажа 506,88 тенге;
- евро: покупка 591,16 тенге, продажа 595,71 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,61 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге;
- евро: покупка 590,00 тенге, продажа 600,00 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 503,67 тенге, продают по 505,72 тенге;
- евро: покупка 589,57 тенге, продажа 594,66 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,35 тенге, 1 евро 590,63 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.
По итогам дневных торгов 23 января средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге.