РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:19, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курс валют валюта бағамы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 504,33 тенге, продажа 506,88 тенге;
    • евро: покупка 591,16 тенге, продажа 595,71 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,61 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 503,00 тенге, продают по 510,00 тенге;
    • евро: покупка 590,00 тенге, продажа 600,00 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 503,67 тенге, продают по 505,72 тенге;
    • евро: покупка 589,57 тенге, продажа 594,66 тенге;
    • рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 503,35 тенге, 1 евро 590,63 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 23 января средневзвешенный курс доллара составил 503,35 тенге, снизившись на 2,36 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают