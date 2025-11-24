РУ
    08:36, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,70 тенге, продажа 521,19 тенге;
    • евро: покупка 598,87 тенге, продажа 603,53 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,43- 6,55 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 520,07 тенге, продают по 523,17 тенге;
    • евро: покупка 598,34 тенге, продажа 604,27 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,53 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 519,88 тенге, продают по 522,00 тенге;
    • евро: покупка 597,78 тенге, продажа 603,72 тенге;
    • рубль: покупка 6,46 тенге, продажа 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,66 тенге, 1 евро 597,44 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.

    По итогам дневных торгов 21 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,66 тенге, поднявшись на 0,37 тенге. 

    Валюта Обменники Курс валют
