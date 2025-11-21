РУ
    16:20, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Доллар завершил неделю на отметке 518 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,66 тенге, поднявшись на 0,37 тенге. Официальный курс Национального банка на 21 ноября установлен на уровне 518,19 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,48 тенге, продают по 521,87 тенге. Евро торгуется в диапазоне 598,16-602,76 тенге, а рубль — 6,44-6,56 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 519,23 тенге, продают по 522,81 тенге. Евро можно приобрести по 597,69 тенге, а продать по 604,40 тенге. Рубль покупают по 6,44, продают по 6,55 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 519,00 тенге, а продают по 521,09 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 596,77 – 603,31 тенге, а рубль в районе 6,46 – 6,55 тенге.

    По итогам дневных торгов 20 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,19 тенге, снизившись на 0,98 тенге. 

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
